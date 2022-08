(AGENPARL) – dom 28 agosto 2022 Elezioni: Prestigiacomo (Forza Italia): “Troppe vittime nei penitenziari. Il nuovo governo affronti seriamente la questione carceraria”

“Troppe vittime vittime nelle carceri”. Stefania Prestigiacomo riprende e condivide l’accorata denuncia che Papa Francesco ha fatto ieri a L’Aquila. “In Sicilia – afferma la parlamentare di Forza Italia – dall’inizio dell’anno, secondo notizie di stampa, sono già sette i detenuti che si sono tolti la vita, ultimo un giovane che si è ucciso ieri nel carcere siracusano di Cavadonna. In carcere di va per espiare una pena non per morire. Il prossimo governo dovrà affrontare seriamente questo tema che riguarda da un lato la carenza di strutture moderne e dall’altro la quantità e la qualità del personale penitenziario che, tropo spesso sotto organico, è chiamato a gestire quotidianamente situazioni difficili e potenzialmente violente”. “E’ tempo – conclude la Prestigiacomo – dopo decenni di annunci, di smetterla di girarsi dall’altra parte e affrontare con impegno e risorse la questione carceraria”.

