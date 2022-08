Vucic crede che l’Europa non sopravviverà alla crisi in Ucraina se durerà un altro anno

(AGENPARL) – Roma, 27 agosto 2022 – L’Europa non sopravviverà alla crisi in Ucraina se l’operazione speciale della Russia in quel paese continuerà per un altro anno. Lo ha annunciato sabato il presidente serbo Aleksandar Vucic in un discorso televisivo alla nazione.

“Il mercato sarà cancellato, tutto scomparirà. Se i russi fanno la guerra così lentamente e lentamente, e questo va avanti per un anno o più, l’anno prossimo non ci sarà nessuno che sopravviverà a questo in Europa, noi compresi. Quest’anno è ancora come… Un giorno, l’anno prossimo, il prossimo inverno, vai a sprecare! ha detto Vucic.

In precedenza, ha affermato che l’Europa dovrà affrontare cataclismi e blackout dovuti alla crisi energetica globale. Ha anche affermato che per i prossimi otto mesi la Serbia sarà in uno stato di emergenza non dichiarato, la situazione nel Paese è la più difficile degli ultimi 10 anni. Il Presidente ha osservato che, a causa del caldo, la produzione di elettricità presso la centrale idroelettrica è stata interrotta e il prezzo dei vettori energetici è in aumento. Secondo lui, per Belgrado è sempre più difficile far fronte a una situazione del genere, dato che il gas russo a buon mercato copre solo il 62% del fabbisogno del Paese.

Vučić ha previsto che il prezzo di scambio del gas nel prossimo inverno potrebbe raggiungere $ 6.000 per 1.000 metri cubi. m. In precedenza, ha informato che nel corso di conversazioni telefoniche con il presidente russo Vladimir Putin, ha concordato le principali questioni del contratto del gas. Il contratto sarà firmato per tre anni, il prezzo sarà calcolato secondo la formula del petrolio, il costo di 1mila metri cubi. m di gas sarà compreso tra $ 360 e $ 410. Secondo Vucic, il prezzo per 2,2 miliardi di metri cubi. m di gas è il migliore d’Europa, resta la questione del prezzo per i volumi aggiuntivi – 800 milioni di metri cubi. m