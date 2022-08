(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 Elezioni, Tardino (Lega), da Carfagna attacchi strumentali, Sud priorità della Lega

Palermo, 27 ago – “Dal ministro uscente Carfagna solo attacchi strumentali e davvero ben poco credibili: militava nel centrodestra fino a pochi giorni fa e oggi inventa polemiche pretestuose a meri a fini elettorali contro la Lega e la coalizione solo perché Forza Italia non l’avrebbe ricandidata. A smentire le parole della Carfagna, i fatti: l’attenzione della Lega per il Sud è concreta, sia nei temi che nelle priorità del programma di governo, e penso all’impegno per lo sviluppo delle infrastrutture, a partire dal Ponte sullo stretto, passando per l’imprescindibile sviluppo viario e ferroviario, la difesa dei confini e lo stop degli sbarchi illegali, le misure a sostegno del lavoro, pensioni e tasse. Da chi antepone l’interesse personale – ovvero la ricandidatura e la salvaguardia della poltrona – a quello dei cittadini, nessuna lezione. Non permetteremo a nessuno di strumentalizzare il mezzogiorno per mantenere il suo posticino a Roma”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega.