(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 ELEZIONI: PRESTIGIACOMO (FI), PONTE STRETTO DIVENTI REALTA’, SUBITO TAVOLO CENTRODESTRA

“Auspico che il Ponte sullo Stretto di Messina diventi una realtà. Per questo invito i partiti della coalizione di centrodestra a costituire da subito un tavolo tecnico-politico che elaborari un piano d’azione da attuare una volta al governo. Ottimizziamo i tempi. Verifichiamo da subito le criticità burocratiche dell’opera e predisponiamo i provvedimenti normativi per sospendere l’ennesimo, costosissimo studio di fattibilità, voluto dai governi PD e M5S, al solo scopo di dilatare i tempi e rimandare la decisione. È ormai chiaro a tutti che i benefici sono superiori ai costi. Pertanto, i 50 milioni stanziati per ribadirlo sarebbero più opportuni per l’adeguamento del progetto esistente” Lo dichiara in una nota Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia.

