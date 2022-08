(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 Elezioni, Costa (Noi Moderati): “Nessuna ambiguità sui vaccini. Contributo decisivo del Cdx in campagna vaccinale”

“Dobbiamo smetterla di utilizzare il covid in campagna elettorale per creare divisioni e alimentare paure ingiustificate. Non strumentalizziamo la pandemia, parliamo piuttosto di salute e dei progetti futuri concreti per rafforzare e valorizzare il nostro Sistema Sanitario Nazionale. La campagna vaccinale è stato ed è un tema importante che ha visto una grande unità nazionale oltre che una preziosa mobilitazione istituzionale bipartisan. Gli incredibili risultati raggiunti, che hanno portato oltre il 92% dei cittadini a vaccinarsi, sono frutto di una risposta decisa della comunità ma anche e soprattutto della politica tutta che ha fatto fronte comune contro il virus e contro la cultura no-vax. Se ci fosse stata ambiguità di certo non avremmo mai potuto ottenere un successo del genere. Al Ministro Speranza ricordo, inoltre, che al Governo c’era anche il centrodestra e che la campagna vaccinale non è stata gestita solo dalla sinistra, anzi, il nostro contributo è stato decisivo anche per convincere i più dubbiosi. Senza dimenticare che moltissime sono le Regioni governate dalla coalizione di centrodestra e non mi risulta ci siano state delle resistenze sul fronte vaccini, al contrario, sono tra le più virtuose. Penso al Veneto, alla Lombardia, alla Liguria, al Piemonte. Eviterei dunque di introdurre il tema in campagna elettorale. Voglio comunque rassicurare tutta la sinistra sul fatto che sono certo che il centrodestra nel prossimo Governo saprà affrontare al meglio le sfide sanitarie che si troverà a gestire, affidandosi alle indicazioni scientifiche e prendendosi la responsabilità di fare scelte per il bene della comunità, non trascurando le esigenze di un Paese che non si può più fermare”.

E’ quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, esponente di Noi Moderati.