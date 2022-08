(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 Elezioni: Aprea, Sorte, Gallone (Forza Italia): il nostro impegno per l’autotrasporto bergamasco. Partire subito dall’indennità di trasferta esente da tassazione per i conducenti.

“Dopo anni difficili, caratterizzati prima dal Covid e ora dalle conseguenze della guerra in Ucraina, è tempo di pensare all’autotrasporto, categoria dimenticata ma che ha permesso all’Italia di poter mantenere gli scaffali pieni dei supermercati e i medicinali nelle farmacie. In particolare l’autotrasporto bergamasco che è stato protagonista della prima fase drammatica del lockdown” dichiarano i deputati Valentina Aprea e Alessandro Sorte e la senatrice Alessandra Gallone candidati di Forza Italia alla Camera e al Senato a Bergamo e provincia. “Forza Italia, con Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, in questi anni, si è battuta a Bruxelles per questa categoria affinchè l’emergenza climatica vedesse la realizzazione di un piano europeo dell’ambiente con i tempi giusti per la sua realizzazione e che non travolgesse le imprese con misure non concertate con le parti sociali, perché la cura dell’ambiente, per essere efficace, deve andare di pari passo con la sopravvivenza del tessuto imprenditoriale, anima del tessuto lombardo e in particolare bergamasco. A Roma e in Lombardia Forza Italia ha permesso il potenziamento dei percorsi di avviamento alle professioni e i finanziamenti, in particolare per la figura degli autisti, che oggi mancano in Italia e che saranno un’importante opportunità per creare nuova occupazione. E’ tempo, ora, di rispondere alle richieste delle organizzazioni sindacali per sbloccare subito al Ministero dei Trasporti i 500 milioni per la categoria e soprattutto per incrementare l’indennità di trasferta esente da tassazione per i conducenti. Condividiamo, quindi, le proposte che Conftrasporto-Confcommercio ha avanzato nel manifesto rivolto alle forze politiche che comprendono, tra le tante, il rafforzamento delle norme che riguardano la sicurezza sociale e della circolazione, i tempi di pagamento e la regolazione delle soste improduttive, la revisione dei divieti di circolazione ai mezzi pesanti, la possibilità di rendere più snello il lavoro delle motorizzazioni civili assumendo nuovo personale, l’istituzione del divieto di carico e scarico dei veicoli industriali da parte degli autisti e l’eliminazione degli ostacoli alla piena esecuzione delle attività per i trasporti eccezionali. Per queste ragioni i parlamentari Aprea, Sorte e Gallone incontreranno nei prossimi giorni le associazioni dell’autotrasporto bergamasco per sottoscrivere pubblicamente il loro appello ai partiti”, concludono Aprea, Sorte e Gallone.

