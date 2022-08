Unione Naz. Consumatori su Istat fiducia: è solo un rimbalzo

(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Istat: sale la fiducia dei consumatori

Fiducia: Unc, è solo un rimbalzo!

Secondo i dati Istat resi noti oggi, ad agosto risale la fiducia dei consumatori.

“E’ solo un rimbalzo tecnico dopo il crollo che si era registrato a luglio per via dell’effetto Draghi e della caduta del suo Governo. Insomma, un miraggio destinato presto a svanire. Il fatto che l’Esecutivo, pur se in carica per il disbrigo degli affari correnti, abbia varato comunque il Dl Aiuti Bis, intervenendo su benzina e bollette con un provvedimento da 17 miliardi, in pratica una manovra, ha certo rassicurato gli italiani. Per questo sono migliorate le attese sull’Italia” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Non migliora, però, il giudizio sulla situazione economica delle famiglia che continua ad essere minata dal carovita e dal caro bollette di luce e gas. Insomma, le condizioni reali degli italiani restano gravi e urge il varo di un nuovo provvedimento del Governo contro l’inflazione galoppante e il gas alle stelle” conclude Dona.