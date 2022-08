Il fondatore di Huawei avverte la Cina dell’arrivo di un decennio economico doloroso

(AGENPARL) – Roma, 26 agosto 2022 – Ren Zhengfei, l’influente fondatore del gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei, ha avvertito dell’arrivo di un decennio “molto doloroso” e lo ha fatto con un promemoria interno dell’azienda trapelato ai media questa settimana, diventando virale su Internet pesantemente sorvegliato in Cina.

Ren, un sostenitore del Partito Comunista Cinese che di solito è riluttante a sfidare le resoconti del Partito, ha assunto un tono molto diverso dai funzionari e dai propagandisti cinesi che affermano che l’attuale crisi economica è temporanea e che una forte ripresa è appena oltre l’orizzonte.

Il cupo promemoria di Ren ai dipendenti Huawei avverte che «il prossimo decennio sarà un periodo storico molto doloroso, poiché l’economia globale continua a diminuire».

«Huawei deve ridurre qualsiasi aspettativa eccessivamente ottimistica per il futuro e fino al 2023 o addirittura al 2025, dobbiamo fare della sopravvivenza la linea guida più importante, e non solo sopravvivere, ma sopravvivere con qualità», ha scritto.

«In passato abbiamo abbracciato l’ideale della globalizzazione e aspiravamo a servire tutta l’umanità, quindi qual è il nostro ideale ora? Sopravvivi e guadagna un po’ di soldi dove possiamo. Da questo punto di vista, dobbiamo adeguare la struttura del mercato e studiare cosa si può fare e cosa si dovrebbe abbandonare», ha raccomandato.

Ren ha detto che il suo obiettivo era «mandare un brivido a tutti» e mandare in frantumi le loro illusioni.

«Niente più storie, dobbiamo parlare delle realtà. Dobbiamo prima sopravvivere e avremo un futuro se riusciremo a sopravvivere», ha detto.

Il South China Morning Post (SCMP) ha osservato che Huawei è in «modalità di gestione della crisi» dopo un calo del 5,9% delle entrate e una perdita del 9,8% dei margini di profitto, per la prima metà del 2022.

«Le entrate del gruppo aziendale dei dispositivi, che include le vendite di smartphone, sono diminuite del 25,4% a 101,3 miliardi di yuan da 135,7 miliardi di yuan nello stesso periodo dell’anno scorso, poiché ha continuato a perdere quote di mercato, sia in Cina che all’estero», ha aggiunto l’ SCMP .

La divisione smartphone di Huawei, che un tempo era riuscita a strappare la corona delle vendite globali ai leader Apple e Samsung, ora si sta riducendo dal 30 al 50 percento delle mancate entrate all’anno. I telefoni Huawei sono obbligati a utilizzare un sistema operativo personalizzato chiamato HarmonyOS perché le sanzioni statunitensi hanno impedito a Huawei di utilizzare il sistema operativo Android nel 2019.

HarmonyOS, ora alla sua terza versione, ha faticato a trovare accettazione anche nel mercato telefonico cinese.

Qualcuno ha fatto trapelare il promemoria di Ren a un gruppo di media finanziari con sede a Shanghai chiamato Yicai martedì, e da lì è esploso sui social media cinesi, diventando un argomento di tendenza sulla piattaforma di microblogging simile a Twitter Weibo, dove ha rapidamente collezionato oltre 100 milioni di condivisioni e Commenti.

Alcuni dei commentatori hanno accusato le sanzioni statunitensi di aver rovinato i piani aziendali di Huawei, mentre altri hanno criticato Ren e i suoi colleghi nella direzione di Huawei per aver mandato in rovina l’azienda. Alcuni intervistati si sono risentiti di Ren per aver detto ai suoi dipendenti di prepararsi a un forte brivido – molto probabilmente un’allusione a licenziamenti, ore perse o tagli salariali in arrivo – quando Huawei ha fatto poco per condividere la sua prosperità con i lavoratori durante gli anni del boom.

La risposta più comune sembrava essere l’apprensione per il fatto che Ren fosse un uomo di statura ben informato e connesso sia negli affari cinesi che nella politica del Partito Comunista, quindi i suoi avvertimenti su un futuro doloroso dovrebbero essere presi come un serio campanello d’allarme.

«Quando qualcuno come Ren ammette quanti problemi può incontrare un campione nazionale come Huawei a causa delle sanzioni statunitensi, indica che anche l’economia cinese in generale è vulnerabile», ha detto giovedì il professore del SOAS China Institute Steve Tsang al Guardian del Regno Unito .

«Ma questo è, come si suol dire, al di sopra della sua retribuzione ed è una questione che spetta a Xi Jinping decidere come affrontare. La domanda è se Xi avrà il pragmatismo e la visione di Ren per inventare qualcosa che possa essere efficace come quello che Ren sta proponendo per Huawei», ha continuato Tsang.

Potrebbe essere saggio prendere questa osservazione di Ren come un avvertimento perché il dittatore Xi Jinping ha un debole per punire anche gli uomini d’affari cinesi di maggior successo che dimenticano il loro posto e osano sfidare i dogmi del Partito Comunista.

L’avvertimento di Ren potrebbe anche essere rivolto all’imminente Congresso del Partito a pochi mesi di distanza dove Xi Jinping sta chiedendo la riconferma.

Un commentatore cinese dei social media citato dal Guardian ha osservato che quando i miliardari rischiano l’ira del Partito Comunista parlando apertamente, i loro avvertimenti tendono a essere preveggenti. Ha citato l’esempio del magnate immobiliare Wang Shi, che aveva previsto la crisi nel settore immobiliare cinese con anni di anticipo.

Ed in Italia quale è la strada per poter sopravvivere e far campare le nostre aziende?