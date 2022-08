Global Times: Per la prima volta la Cina invia forze di terra, navali e aeree per unirsi alle esercitazioni russe Vostok

(AGENPARL) – Roma, 26 agosto 2022 – L’Esercito popolare di liberazione cinese (PLA) ha inviato forze per unirsi all’imminente Vostok-2022 in Russia, con le forze aeree e di terra dell’EPL che sono già arrivate nella regione di esercitazione designata e le forze navali si sono incontrate con le navi da guerra russe in mare. Questa è la prima volta che l’EPL ha inviato tre delle sue forze per partecipare a un’unica esercitazione russa, hanno affermato gli osservatori.

Sulla base del piano annuale di cooperazione militare Cina-Russia e del consenso raggiunto dalle due parti, l’EPL ha inviato alcune delle sue truppe in Russia per prendere parte all’esercitazione Vostok-2022, il colonnello anziano Tan Kefei, portavoce del Ministero dell’economia nazionale cinese Difesa, ha detto giovedì in una regolare conferenza stampa.

Le forze aeree e di terra cinesi sono arrivate in posizioni designate, poiché hanno completato l’assemblaggio delle forze, l’istituzione di campi sul campo e i controlli in loco, con missioni di addestramento al volo adattivo in corso, e le forze navali cinesi hanno svolto esercitazioni di comunicazione dopo essersi incontrate con navi da guerra russe in mare, Annunciò Tan.

Questa è la prima volta che il PLA ha inviato il suo esercito, marina e aeronautica contemporaneamente a un’esercitazione organizzata dalla Russia, hanno affermato gli osservatori.

La partecipazione delle forze armate cinesi all’esercitazione Vostok-2022 mira ad approfondire la cooperazione pratica e amichevole con le forze armate di altri paesi partecipanti, migliorare il livello di coordinamento strategico e rafforzare la capacità di affrontare varie minacce alla sicurezza, ha affermato Tan.

La partecipazione della Cina alle esercitazioni mostra che l’esercito cinese può decidere quando tenere che tipo di esercitazioni con chi, in base alle proprie esigenze di sicurezza e alle modalità di addestramento, indipendentemente dalle interferenze delle situazioni esterne, Zhang Xuefeng, un esperto militare cinese con sede a Pechino , ha detto giovedì al Global Times.

Non ha nulla a che fare con le attuali situazioni internazionali e regionali, ha detto Zhang, e l’Occidente non dovrebbe interpretarlo eccessivamente.

La prima esercitazione russa a cui hanno partecipato tutte le forze di terra, navali e aeree dell’EPL riflette anche il continuo approfondimento della cooperazione militare Cina-Russia, ha detto al Global Times Song Zhongping, un esperto militare cinese e commentatore televisivo.

La Cina e la Russia impareranno l’una dall’altra, poiché entrambe le forze armate hanno i loro vantaggi, ha affermato Song.

In quanto due grandi potenze militari del mondo, la cooperazione militare di Cina e Russia contribuirà anche alla pace e alla stabilità nella regione, alla deterrenza contro le forze esterne con intenzioni malvagie e alla lotta contro l’egemonia e la politica di potere, ha affermato Song.