FEMMINICIDIO: PRESTIGIACOMO (FI),INASPRIRE PENE E MISURE PREVENTIVE, STRAGE DEVE FINIRE

“Il caso della donna uccisa vicino Bologna dall’ex compagno che aveva denunciato per stalking, ha riproposto, nell’ambito della strage quotidiana di mogli e fidanzate, il nodo della capacità dello Stato di arginare la violenza di genere anche quando ne viene a conoscenza.

Non ha senso avere introdotto, noi del centrodestra, il reato di stalking se poi chi perseguita le donne continua a poterlo fare o a poter fare di peggio. Mandare gli ispettori a cose fatte, come fa la ministra Cartabia, è doveroso quanto vano.

Occorre rendere impossibile agli uomini che minacciano le donne di avvicinare le loro vittime, anche inasprendo pesantemente pene e misure preventive, accentuando in maniera energica e concreta i controlli di pubblica sicurezza sui potenziali violenti.

Questa strage deve finire. Basta!”.

Lo scrive in una nota Stefania Prestigiacomo,deputata di Forza Italia.

