(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 CONSUMI, BERARDI (FI): PER SALVARE FAMIGLIE E IMPRESE SERVONO MISURE URGENTI

“Quello che ci aspetta è un autunno caldissimo lo sappiamo, ma saperlo non basta è necessario prepararsi e in fretta. Nonostante le Camere siano sciolte, il Governo è ancora in carica e pienamente capace i prendere decisioni che interessino famiglie, imprese, lavoratori, partite iva e pensionati e che diano un segnale positivo per il futuro. È necessario che venga convocato subito un Consiglio dei Ministri straordinario che preveda uno scostamento di bilancio per supportare l’aumento dei costi e delle materie prima che sta già avvenendo. È fondamentale che si definisca un tetto al prezzo del gas e che si tassino gli extraprofitti. Insomma occorrono misure ingenti e urgenti per evitare che l’Italia, già estremamente provata da questi due anni di pandemia, rischi davvero il default”. Così il Senatore di Forza Italia Roberto Berardi

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica