INFORTUNI, ROMANO (M5S), SICUREZZA SIA PRIORITÀ PROSSIMO GOVERNO

ROMA, 25 agosto – “Apprendo con sgomento dell’ennesimo infortunio mortale sul lavoro, che questa volta ha riguardato un operaio schiacciato nelle campagne tarantine, tra Massafra e Palagiano. Nel corso di questa legislatura, grazie anche all’azione del MoVimento 5 Stelle, molto è stato fatto sul fronte del potenziamento e dell’efficientamento dell’azione di controllo, ma ancora molto c’è da fare, soprattutto sul corretto approccio alla cultura della prevenzione, per consentire di rendere davvero prossimo allo zero il rischio infortuni negli ambienti di lavoro. Nell’esprimere vicinanza ai familiari dell’operaio deceduto, auspico vivamente che il nuovo Governo possa mettere in agenda, tra le priorità della propria azione, la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente della commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia e la sicurezza, nonché capogruppo M5s in commissione lavoro al Senato, Iunio Valerio Romano.