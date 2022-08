(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 Elezioni: Calabria (FI), onorata di essere al fianco di Berlusconi nel Lazio

“Per me è un privilegio e sono onorata di guidare la lista di Forza Italia per il Senato nel collegio plurinominale Lazio 1 che interessa la Capitale d’Italia, la mia città, Roma, a cui ho dedicato molti dei miei 25 anni di formazione e militanza politica, prima, e di attività istituzionale, poi. In questa corsa, è motivo di grande orgoglio essere al fianco del Presidente Berlusconi, candidato capolista nella nostra regione nella circoscrizione Lazio 2″. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “In questi anni – prosegue – la battaglia per far sì che a Roma fossero attribuiti poteri all’altezza di una grande Capitale europea è stata una priorità che ho portato avanti con pervicacia, in quanto relatrice della relativa legge di riforma costituzionale. Eravamo ad un passo dal traguardo. Dobbiamo ripartire da qui per dare compimento a un cambiamento epocale con spirito di collaborazione trasversale. Con questo obiettivo all’orizzonte sto affrontando una prova elettorale. Sono consapevole che la mia candidatura sia tanto prestigiosa quanto difficile: ho accettato con autentico spirito di servizio per la mia casa e famiglia politica che è Forza Italia. Alcuni si fregiano di ‘metterci la faccia’, ma rappresentare la propria bandiera non è mai un sacrificio né uno strumento per avere qualcosa in cambio. Credo in Forza Italia, nella visione di Paese per cui ho lavorato in questi anni sempre con passione, lealtà e determinazione,conseguendo per il movimento politico cui appartengo molti risultati concreti e tangibili. La mia sarà una campagna elettorale appassionata, in cui non mi risparmieró, indipendentemente da ruolo e garanzie come sempre ho fatto da quando avevo 15 anni. Per me sarà sempre motivo di orgoglio appartenere e rappresentare un grande partito con una grande storia, e con un grande leader come Silvio Berlusconi”, conclude.