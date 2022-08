(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 ELEZIONI. ALLEANZA VERDI SINISTRA. FRANCESCO ALEMANNI CANDIDATO AL SENATO, COLLEGIO P01

Francesco Alemanni, imprenditore nel campo delle energie rinnovabili e membro della direzione nazionale di Europa Verde, è candidato nelle liste dell’Alleanza Verdi e Sinistra nel collegio plurinominale del Senato Campania – 01, che comprende il territorio delle province di Napoli e Salerno.

“Con la sua candidatura, – sottolinea una nota del Comitato elettorale, – si impreziosisce la rosa di nomi su cui Europa Verde, promotrice dell’Alleanza Verdi Sinistra, ha puntato in Campania e che vede correre l’attivista per i diritti umani Ilaria Cucchi come capolista al Senato, la Presidente del Consiglio Federale Nazionale del partito ecologista Fiorella Zabatta come capolista al Collegio uninominale della Camera dei Deputati e capolista al collegio plurinominale della Camera dei Deputati, il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli, noto per le sue numerose battaglie per la legalità”.

Francesco Alemanni è un ecologista da sempre impegnato nelle battaglie a favore dell’ambiente, strenuo sostenitore delle energie rinnovabili e della conversione ecologica dei modelli produttivi e sociali.

“Vogliamo ridare ossigeno alle nostre città e ai nostri quartieri, – ha affermato, – investendo sulla mobilità sostenibile, sulle colonnine, sul trasporto pubblico, sulle ciclovie, le reti tranviarie. E vogliamo riportare il sole attraverso lo sviluppo di comunità energetiche, i distretti delle rinnovabili. Vogliamo andare oltre la Terra dei Fuochi e il mercato illegale dello smaltimento dei rifiuti, investendo sulle bonifiche e sull’economia circolare, tutelando chi ha speso la vita per garantire sicurezza alimentare alle cittadine e ai cittadini. E in tutto questo, nessuno deve rimanere indietro. La mia candidatura, – ha concluso Alemanni, – non guarda solo alle prossime elezioni ma guarda soprattutto al futuro delle prossime generazioni”.

GIANFRANCO MASCIA