Comunicato stampa – Giuseppe Conte a Radio Popolare: congedo di paternità uguale a quello di maternità, riattivazione del decreto dignità, agevolazioni fiscali

(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 Milano, 25 agosto 2022

Giuseppe Conte a Radio Popolare: congedo di paternità uguale a quello di maternità, riattivazione del decreto dignità, agevolazioni fiscali

In una intervista a Radio Popolare, Giuseppe Conte ha affrontato i temi del lavoro a cominciare dal congedo di paternità.

“Quando parliamo di precariato dobbiamo incentivare il lavoro a tempo indeterminato. Alle donne dobbiamo assicurare una vera parità, non solo salariale. La donna ha un problema, a differenza dell’uomo, che spesso è costretta a rinunciare alla prospettiva lavorativa per i figli. Quindi dobbiamo pensare a un congedo di paternità da dare anche agli uomini, arrivando alla stessa durata” ha affermato Conte.

Come si interviene contro il precariato?

“A settembre scadrà la sospensione del decreto dignità. Dobbiamo riattivarlo, rivedendo insieme le causali che giustificano un contratto a tempo indeterminato che deve essere tipizzato. Non deve essere un precariato indistinto offerto a tutti. Dobbiamo incentivare i contratti a tempo indeterminato con le agevolazioni fiscali, rendendo più conveniente ai datori di lavoro assumere con un contratto a tempo indeterminato invece che determinato, come già successo con la decontribuzione al Sud”.