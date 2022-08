Russia e Iran stanno gettando le basi per un potenziale cartello del gas naturale. Nasce la nuova OPEC del gas. Ed in Italia?

(AGENPARL) – Roma, 24 agosto 2022 – Il memorandum d’intesa (MoU) da 40 miliardi di dollari firmato il mese scorso tra Gazprom e la National Iranian Oil Company (NIOC) è un trampolino di lancio per consentire a Russia e Iran di attuare un piano di lunga data per la costituzione di un cartello per fornitori di gas al pari dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) per i fornitori di petrolio.

Con la costituzione di questo accordo nell’attuale Forum dei Paesi Esportatori del Golfo (GECF), questa nuova OPEC del gas consentirebbe di coordinare una quota straordinaria delle riserve mondiali di gas e il controllo sui prezzi gas nei prossimi anni.

Occupando rispettivamente la prima e la seconda posizione nella classifica mondiale delle riserve di gas, la Russia con poco meno di 48 trilioni di metri cubi (tcm) e l’Iran con quasi 34 tcm, sono in una posizione ideale per poter realizzare la nuova Organizzazione/cartello.

Il patto Russia-Iran, come evidenziato nel più recente protocollo d’intesa multiforme tra Gazprom e NIOC, vuole controllare la maggior parte del gas fornito via terra tramite gasdotti e il gas fornito tramite navi in gas naturale liquefatto (GNL).

Secondo Hamid Hosseini, presidente dell’Unione degli esportatori di petrolio, gas e prodotti petrolchimici dell’Iran, «Ora i russi sono giunti alla conclusione che il consumo di il gas nel mondo aumenterà e la tendenza al consumo di GNL è aumentata e loro da soli non sono in grado di soddisfare la domanda mondiale, quindi non c’è più spazio per la concorrenza del gas tra Russia e Iran».

Il MoU Gazprom-NIOC, contiene quattro elementi chiave orientati alla costruzione del nuovo cartello del gas.

Il primo elemento è che il gigante del gas sostenuto dallo stato russo ha promesso la sua piena assistenza al NIOC nello sviluppo da 10 miliardi di dollari dei giacimenti di gas di Kish e North Pars in vista della produzione di oltre 10 milioni di metri cubi di gas per i due giacimenti.

Il secondo elemento è che Gazprom assisterà pienamente anche con un progetto da 15 miliardi di dollari per aumentare la compressione del giacimento di gas di South Pars al confine marittimo tra Iran e Qatar.

Il terzo elemento è che Gazprom fornirà piena assistenza nel completamento di vari progetti di gas naturale liquefatto (GNL) e nella costruzione di gasdotti per l’esportazione.

Quarto e non per questo meno importante è che la Russia esaminerà tutte le opportunità per incoraggiare altre grandi potenze del gas in Medio Oriente a partecipare al lancio graduale del nuovo cartello a trazione Russia-Iran.

Come è noto il gas è ampiamente considerato come il prodotto ottimale nella transizione dai combustibili fossili all’energia rinnovabile, quindi controllarne gran parte del flusso globale sarà la chiave per i prossimi dieci o vent’anni, come è già stato visto su scala minore nella presa della Russia sull’Europa attraverso le sue forniture di gas.

In un logica futura, l’alleanza Russia-Iran è focalizzata sull’ottenere il sostegno palese o nascosto per la costruzione della nuova Opec del Gas da altri grandi produttori del Medio Oriente considerati indecisi nell’impegnarsi nell’asse Russia-Iran-Cina o nel l’asse USA-Europa-Giappone.

Il Qatar (con la terza riserva mondiale di gas di poco meno di 24 tcm e il primo fornitore di GNL) è stato a lungo considerato da Russia e Iran come uno dei principali candidati per un tale cartello del gas, dato che condivide la principale fonte della sua prosperità con l’Iran sotto forma del giacimento di 9.700 chilometri quadrati (kmq) che contiene almeno 51 tcm combinati di gas e 50 miliardi di barili di condensati naturali.

L’Iran ha i diritti esclusivi su 3.700 kmq di questo giacimento nel suo celebre giacimento di South Pars (contenente circa 14 tcm di gas),

Da notare che nel 2017 è stato raggiunto un nuovo accordo di cooperazione tra Teheran e Doha sul giacimento condiviso e oltre e da allora, il Qatar ha cercato apertamente di evitare di alienarsi uno dei due principali blocchi di potere geopolitico.

All’inizio di quest’anno l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, ha visitato la Casa Bianca e a marzo ha incontrato il ministro dell’economia tedesco, Robert Habeck, quest’ultima visita per discutere di come il Qatar potrebbe aiutare ad attenuare le sanzioni sul gas russo in Europa.

Prima di queste visite, tuttavia, il Qatar ha concluso una serie di accordi di fornitura di GNL a lungo termine con la Cina che hanno causato notevoli preoccupazioni a Washington da cui è nata la visita di Al Thani negli Stati Uniti a gennaio.

Al di là della necessità di un buon rapporto tra Qatar e Iran per garantire il funzionamento ottimale del loro enorme giacimento di gas congiunto, Russia e Iran vedono un’altra area di particolare vulnerabilità nella composizione politica di Doha che può essere sfruttata nella costruzione di un’OPEC del gas, e questa è la sua ‘antipatia’ per l’altro suo vicino, l’Arabia Saudita.

Il blocco del Qatar dal 2017 al 2021 è stato orchestrato dall’Arabia Saudita e attivamente approvato inizialmente da Emirati Arabi Uniti, Bahrain ed Egitto, con il supporto successivo da parte della Giordania, Libia e altri stati più piccoli.

E questo non è mai stato dimenticato dal Qatar, e nemmeno dal supporto che è stato dato a Doha durante il periodo dall’Iran e dalla Russia, sia indipendentemente che tramite la Turchia.

Insieme, Russia, Iran e Qatar rappresentano poco meno del 60% delle riserve mondiali di gas e sono stati i tre paesi determinanti nella fondazione del GECF, i cui 11 membri controllano oltre il 71% delle riserve mondiali di gas, il 44% delle sue ha commercializzato la produzione, il 53% dei suoi gasdotti e il 57% delle sue esportazioni di GNL.

La sua dichiarazione di intenti a lungo termine concordata a Mosca è: «rafforzare il ruolo di GECF nella scena energetica globale al fine di sostenere i diritti sovrani dei paesi membri sulle loro risorse di gas naturale, per massimizzare il loro valore a beneficio delle loro persone e di promuovere il loro coordinamento sugli sviluppi energetici globali al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile globale e alla sicurezza energetica».

Già nell’ottobre 2008 personalità di alto livello provenienti da Russia, Iran e Qatar si incontravano a Teheran per discutere della cooperazione trilaterale e della possibilità di formare un cartello di paesi esportatori di gas simile all’OPEC.

Una parte fondamentale del motivo per cui l’idea non è stata pienamente realizzata è stata la riluttanza da parte del Qatar ad allinearsi stabilmente all’alleanza Russia-Iran. Ciò significava che una parte di fornitura di gas naturale rimaneva fuori dal controllo di Mosca e di Teheran.

È anche vero che l’Iran ha risorse di gas sufficienti per diventare alla fine una superpotenza del GNL e parte dell’accordo Gazprom-NIOC è orientato a realizzarlo, ma è anche vero che si tratta di un progetto a medio-lungo termine.

A breve termine, tuttavia, ci sono segnali che la reticenza del Qatar a impegnarsi per l’OPEC del gas potrebbe diminuire. La caratteristica fondamentale dei piani economici di Doha è che rimanga il primo esportatore di GNL al mondo, avendo perso quel posto per un periodo relativamente recente, e in questo contesto, gli accordi a lungo termine con la Cina sono estremamente importanti per Doha.

Il primo esempio degno di nota – che ha stabilito un modello per accordi successivi – è stato l’accordo di acquisto e vendita a lungo termine tra China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) e Qatar Petroleum per 2 milioni di tonnellate annue (mtpa) di GNL per una durata di 10 anni. A seguito di questi primi accordi con la Cina, il Qatar ha firmato accordi di fornitura di GNL con l’alleato iraniano (e cinese e russo), il Pakistan, in particolare un contratto di vendita e acquisto di 10 anni per Qatar Petroleum per fornire alla Pakistan State Oil Company fino a 3 tonnellate all’anno di GNL in vari porti del paese.

Questo accordo si basa sul precedente accordo firmato nel 2016 con il Qatar per fornire al Pakistan 3,75 tonnellate all’anno di GNL ed è arrivato più o meno nello stesso periodo in cui lo stretto alleato del Pakistan, il Bangladesh, ha stipulato un accordo simile con il Qatar.

L’accordo Iran Russia ha suscitato forti preoccupazioni specie in Israele.

Un analista israeliano ha affermato che la cooperazione tra Iran e Russia ha varie dimensioni, aggiungendo che non sarebbe possibile interrompere tale collaborazione.

I media israeliani hanno precedentemente espresso preoccupazione per gli incontri tra alti funzionari iraniani e russi, dicendo che mostrano cattivi sviluppi regionali per il regime israeliano.

I russi hanno trasferito le loro merci in India attraverso l’Iran e sono stati effettivamente in grado di aggirare le sanzioni occidentali, hanno affermato i media israeliani.

In precedenza, l’amministratore delegato della National Iranian Oil Company (NIOC) e i top manager della compagnia russa Gazprom hanno sottolineato di ampliare la cooperazione nel campo dell’energia.

L’accordo è stato firmato in un incontro tra il capo della NIOC Mohsen Khojastehmehr e i top manager della Gazprom russa a margine della 26a Esposizione internazionale dell’industria petrolifera del 2022 a Teheran.

Nel frattempo, Mohammad-Javad Larijani, direttore dell’IPM Institute for Research in Fundamental Sciences, domenica ha detto all’IRNA che la Russia è uno degli stati più avanzati nell’industria aerospaziale, così come nella fisica, nella matematica, nella nanotecnologia, nell’astronomia e nell’informatica quantistica. .

Ha aggiunto che il lancio del satellite Khayyam è una cooperazione molto significativa, che può aprire un maggiore coordinamento in futuro e gli scienziati iraniani possono trarre vantaggio dall’opportunità.

Siamo pronti in Italia a fronteggiare queste sfide internazionali? Abbiamo le idee giuste e una visione in grado di risolvere i problemi energetici, economici e di approvvigionamento alimentare che probabilmente dovremmo molto presto affrontare in Italia?

Ah a saperlo….