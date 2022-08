Il Sindaco di Rieti Sinibaldi alla commemorazione ad Amatrice

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ad Amatrice alla commemorazione del sesto anniversario del sisma 2016.

Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha partecipato oggi ad Amatrice alle cerimonie di commemorazione in occasione del sesto anniversario del terremoto del 24 agosto 2016.

“Lo scorrere del tempo non attenua il dolore per le vittime mietute dal sisma e non sbiadisce i ricordi di quei giorni terribili, ancora vivi in tutti noi. E’ innegabile che la ricostruzione abbia proceduto con difficoltà e che troppi sono stati i ritardi ma oggi che qualcosa inizia a vedersi, lo Stato e tutte le sue articolazioni, insieme ai cittadini, devono mettere in campo ancora maggiore determinazione per rigenerare il tessuto sociale, economico e comunitario, creando le condizioni affinché queste terre possano di nuovo essere vissute e rilanciate. Bisogna farlo con coraggio, con spirito di collaborazione e con profondo rispetto delle ferite, materiali e immateriali, subite da questa terra”.

