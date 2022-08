(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Giunta: approvati interventi di straordinaria manutenzione per la riqualificazione energetica di alcuni condomini di proprietà del Comune

Il primo lotto di lavori approvati riguarda il Progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnica ed economica redatto da Insula S.p.A. per tre fabbricati di via delle Folaghe (civici 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30), in località Dese, dove è prevista la realizzazione del cappotto esterno e la sostituzione dei serramenti. Tutti i fabbricati usufruiranno di un salto positivo di 3 classi energetiche (da D a A1).

La seconda delibera, prevede, invece, l’approvazione del Progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnica ed economica redatto da Insula S.p.A. finalizzato ad interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di altri 7 fabbricati sempre in via delle Folaghe (civici 11,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29).

L’intervento prevede la realizzazione del cappotto esterno e la sostituzione dei serramenti. E’ previsto un salto positivo di + 3 classi energetiche per 5 fabbricati e di + 4 per altri 2.

La terza delibera, infine, prevede l’approvazione del Progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnica ed economica redatto da Insula S.p.A. finalizzato ad interventi di riqualificazione energetica del patrimonio ad uso residenziale di un complesso residenziale (2 fabbricati) localizzato in via Zuccarelli 12 e 14 a Zelarino.

L’intervento prevede la realizzazione di cappotto esterno e la sostituzione dei serramenti compresi oscuranti. Entrambi i fabbricati usufruiranno di un salto positivo di 3 classi energetiche (da G a D).

L’importo complessivo riconosciuto dal Superbonus (cappotto esterno e serramenti) corrisponde a 580.000,00 euro per il quale si potrà fare riferimento al credito d’imposta, per interventi invece esclusi dal credito corrispondenti ad opere quali spostamenti cavi aerei, manutenzioni poggioli e parapetti, antenne e impianti comuni quali citofoni e linee vita la spesa complessiva è pari a 110.000 euro.

Il provvedimento prevede un importo di spesa di 690.000 euro.

Venezia, 24 agosto 2022

