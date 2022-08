(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

*Femminicidio: De Maria (Pd), uniti contro la violenza alle donne*

“Niente di più sbagliato che fare della violenza contro le donne occasione di polemica politica. Serve invece un messaggio forte ed univoco da parte di tutti quelli che hanno responsabilità istituzionali. In questi anni abbiamo rafforzato i riferimenti legislativi. Ora serve certo il presidio del territorio e la presenza delle Forze dell’Ordine. E la capacità di non sottovalutare mai le situazioni di pericolo per le donne, di fronte al dramma dei femminicidi e della violenza domestica.

Ma la grande priorità è una battaglia anche culturale di tutta la comunità. Senza sconti per nessuno. Chiamando tutti i cittadini, e prima di tutto gli uomini perché sono uomini che commettono violenza, a contrastare qualunque forma di violenza verso le donne”.

Così Andrea De Maria, deputato Pd e Segretario di Presidenza della Camera.

Roma, 24 agosto 2022