(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 ELEZIONI, DELMASTRO (FDI): NOMINE? DA SINISTRA SISTEMATICA OCCUPAZIONE POSTI PUBBLICI”Speranza non dorme mai”

“Speranza non dorme mai: in piena campagna elettorale promuove un interpello per un incarico di livello dirigenziale. La sistematica occupazione militare di ogni posto pubblico svela la vera natura della sinistra, una coalizione apparato che usa la tecnica delle cozze: rimanere attaccati strenuamente allo scoglio del potere. Costi energetici, cari bollette, inflazione, costo delle materie prime, rincari alimentari? Possono attendere: c’è da fare una nomina! Il 25 settembre con il ritorno della politica gli italiani possono spazzare via i Proci che, a palazzo, gozzovigliano”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro.

Roma, 24 agosto 2022

