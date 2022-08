(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Donato al Comune di Venezia il volume “Santa Sofia, i templi della Sapienza di Dio nel mondo”

Trentasette templi storici dedicati alla ‘Sapienza di Dio’, dalla Scozia fino alla Cina, realizzati nel corso dei secoli, dall’epoca bizantina fino ai tempi moderni. In occasione del 24° Congresso di studi bizantini, in corso in questi giorni a Venezia e Padova, verrà presentato il volume “Santa Sofia. Le Chiese della saggezza di Dio nel mondo”, realizzato dall’assemblea interparlamentare dell’ortodossia (I.A.O.) in collaborazione con il Centro di Eccellenza dell’Università nazionale e capodistriaca di Atene.

L’opera è stata presentata e donata questa mattina a Ca’ Farsetti da una delegazione di tre parlamentari greci guidati dal segretario generale della I.A.O. Maximos Charakopulos. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale era presente l’assessore alla Promozione del Territorio.

Tra le trentasette chiese menzionate nel volume, oltre alla celeberrima Santa Sofia di Costantinopoli, ce ne sono anche cinque erette in Italia, in particolare a Benevento, Orsomarso, Santa Sofia d’Epiro, Padova e Venezia: un’ulteriore testimonianza dei legami tra la città e Costantinopoli.

Il libro sarà presentato questa sera alle 21 all’Istituto Ellenico di studi bizantini e postibizantini, a Castello 3412.

Venezia, 24 agosto 2022

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/DSC_7212.JPG)

