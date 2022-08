Comunicato stampa: NON SOLO CASAPOUND, LE LISTE DI ITALEXIT COLONIZZATE DALL’ESTREMA DESTRA.

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 NON SOLO CASAPOUND, LE LISTE DI ITALEXIT COLONIZZATE DALL’ESTREMA DESTRA.

Ha fatto ampiamente discutere il caso di Carlotta Chiaraluce, neofascista di Casapound candidata nelle liste di Italexit, il partito di Paragone che ha fatto proprie le battaglie no vax e no green pass.

Dando un’occhiata più attenta alle liste presentate presso le Corti d’appello, tuttavia, non si può non notare come la presenza di candidati riconducibili all’estrema destra non sia affatto eccezionale.