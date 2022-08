Comunicato – Da Next Level Racing® una nuova postazione di gioco brandizzata Ford GT per gli amanti del gaming e del mondo Ford

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Cordiali saluti

Da Next Level Racing® una nuova postazione di gioco brandizzata Ford GT per gli amanti del gaming e del mondo Ford

Colonia, GERMANIA – 24 agosto 2022 – Ford e il Team Fordzilla si sono uniti a Next Level Racing® per portare l’heritage Ford nel mondo delle corse, nella dimensione del gaming domestico, attraverso la nuova postazione da gioco GTElite Ford GT Edition e l’ES1 Seat Ford GT Edition.

Disponibile separatamente, la struttura anodizzata blu della postazione presenta il marchio Ford inciso a laser e offre una posizione fortemente adattiva per un’esperienza di guida autentica. Il sedile ergonomico, progettato specificamente per le corse simulate, include cinture di sicurezza blu con il logo Team Fordzilla, un tappetino antiscivolo che riporta i marchi Ford GT e Team Fordzilla e un logo Ford GT in rilievo sul poggiatesta. La seduta è in grado di adattarsi comodamente a persone con un girovita fino a 106 cm ed è abbastanza rigido per sostenere un peso fino a 250 kg.

La postazione di gioco GTElite Ford GT Edition è compatibile con i volanti, i pedali e i comandi di tutti i principali brand di elettronica. L’ES1 Seat Ford GT Edition, invece, può essere utilizzato in qualsiasi postazione che supporti i sedili montati lateralmente.

Sin dalla sua nascita nel 2019, il Team Fordzilla si è posto l’obiettivo di esplorare i confini del mondo reale per fonderli con quelli del virtuale. Quest’ultima collaborazione incarna pienamente questa filosofia, offrendo ai giocatori un’esperienza fisica ancora più coinvolgente ed immersiva quando ci si trova ad affrontare i circuiti del mondo virtuale.

La postazione da gioco GTElite Ford GT Edition e l’ES1 Seat Ford GT Edition saranno esposti alla Gamescom 2022 che si terrà a Colonia, in Germania, dal 24 al 28 agosto. I prodotti saranno disponibili per l’acquisto attraverso il canale di vendita al dettaglio di Next Level Racing® nella seconda metà di ottobre 2022.

Next Level Racing[®]

Next Level Racing® è stata fondata nel Queensland, in Australia, nel 2009 e da allora ha continuato a sostenere gli appassionati del sim-racing e delle acrobazie aeree in tutto il mondo con i suoi prodotti innovativi. L’azienda è orgogliosa di sfidare il settore con prodotti realizzati su scala globale, avvalendosi di un team appassionato e innovativo che continua a lavorare al massimo. I suoi prodotti sono venduti in più di 50 Paesi e sono disponibili presso i principali rivenditori di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitate il sito [Next Level Racing®](https://www.nextlevelracing.com/) o fate clic [qui](https://nextlevelracing.com/about-us/resellers/) per trovare un rivenditore vicino a voi.

Team Fordzilla

L’evento Gamescom di quest’anno segna il terzo anniversario della prima squadra di eSports di Ford. In questi tre anni, i componenti del Team Fordzilla hanno gareggiato ai massimi livelli sul palcoscenico delle corse virtuali ed hanno preso parte a diverse attività di Ford, tra cui il programma Driving Skills for Life per promuovere tra i giovani abitudini di guida più sicure. Il Team Fordzilla ha inoltre sostenuto il Ford Gaming Transit, un van appositamente convertito per offrire giochi accessibili a bambini con esigenze fisiche specifiche.

La continua ricerca di sinergie tra il digitale e il mondo reale da parte del Team Fordzilla ha ispirato anche il progetto Team Fordzilla P1, l’auto da corsa virtuale senza esclusione di colpi nata dalla collaborazione tra i progettisti Ford e la community di giocatori.

Quotes

“È straordinario collaborare con un’azienda iconica come Ford per colmare ulteriormente il divario tra sport motoristici virtuali e reali. La collaborazione con Ford per l’introduzione di una postazione da gioco GTElite Ford GT Edition dimostra la volontà congiunta delle due aziende di far crescere ulteriormente la community del sim-racing. Il marchio Ford GT è un’icona del motorsport e siamo entusiasti di avere l’opportunità di fornire agli appassionati Ford di tutto il mondo una postazione da gioco del loro marchio preferito da utilizzare a casa propria”.

Hess Ghah, CEO, Next Level Racing®

“È stato un piacere lavorare con il Team Fordzilla negli ultimi due anni per sostenere i suoi piloti in tutto il mondo! L’introduzione di un simulatore in co-branding, che sottolinea l’impegno di Ford di crescere ulteriormente nel mondo del sim-racing, sia davvero unico. È emozionante vedere, negli anni, come la partnership con il Team Fordzilla continui a crescere e come possiamo essere in grado di sostenere i piloti attraverso lo sviluppo di una postazione che può essere utilizzata per le massime competizioni”.

Kam Khadem, head of brand, Next Level Racing®

“È fantastico essere associati a un leader nelle tecnologie per le corse simulate come Next Level Racing®. Ciò dimostra quanta strada abbia fatto il Team Fordzilla in un periodo di tempo relativamente breve. Speriamo che i giocatori che utilizzano questi nuovi prodotti si sentano più immersi nell’esperienza di gioco che offriamo, ma soprattutto che possano divertirsi.”

Emmanuel Lubrani, Team Fordzilla

