CALABRIA:TORROMINO (FI), SOLIDARIETA’ A CANNIZZARO, SI FACCIA PRESTO LUCE SUL CASO

“Esprimo solidarietà al collega Francesco Cannizzaro per l’atto intimidatorio subito nella serata odierna, nel corso di una riunione politica all’interno della sede del partito Forza Italia. Atti intollerabili che vanno condannati e che minano la serenità di una intera popolazione. Auspico che le istituzioni facciano presto luce sul caso per ridare serenità non solo all’amico candidato ma ha tutto il territorio Reggino, che merita rispetto”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Sergio Torromino.

