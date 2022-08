(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Scuola: ricevuti a Ca’ Farsetti cinque neo diplomati con il massimo dei voti

Hanno molti progetti per il loro futuro e tanta determinazione i giovani veneziani, neo diplomati con 100 e lode, negli istituti superiori della città, ricevuti questa mattina a Ca’ Farsetti dalla presidente del Consiglio comunale. Li accomuna un grande impegno, un forte amore per la loro città, da cui si allontaneranno temporaneamente, e l’esperienza della didattica a distanza, che ha segnato gli ultimi anni di scuola.

Cecilia Magnani ha appena terminato il liceo classico europeo al Convitto Marco Foscarini di Venezia e si prepara, fra pochi giorni, a raggiungere Lione dove continuerà il suo percorso. In Francia l’attende l’Università Jean Moulin dove studierà Giapponese applicato, la sua grande passione, e Management. Amante dell’equitazione e della recitazione, ammette di aver studiato molto nella sua carriera scolastica, ma di non essere per nulla pentita. Degli anni di Liceo ricorderà sempre l’ambiente stimolante, i compagni di classe e i professori.

Anche Tommaso Errico si è diplomato al Liceo classico Foscarini a pieni voti. Dopo cinque anni di studio, che gli ha dato molta soddisfazione, si è iscritto all’Università di Padova alla Facoltà di ingegneria aerospaziale per arrivare, chissà, in futuro, a lavorare in progetti di esplorazione dello spazio, una dimensione che lo affascina particolarmente.

Un’altra diplomata con 100 e lode del Liceo classico europeo al Foscarini è Chiara Pompei, nata e vissuta a Mestre. In questi anni ha puntato ad accrescere la propria personalità attraverso lo studio. Si sta preparando al test di Medicina perché vorrebbe diventare un medico, magari un’oncologa. Le piace fare sport, passare del tempo all’aria aperta, stare con gli amici e viaggiare. Sogna di poter conciliare il suo desiderio di diventare dottoressa con la possibilità di vivere all’estero, in luoghi sempre nuovi per fare esperienze diverse.

Occuparsi di ricerca scientifica è invece l’ambizione di Elsa Frigo, che ha conseguito la maturità al liceo Scientifico Benedetti Tommaseo di Venezia. Continuerà i suoi studi all’Università di Trieste dove frequenterà il corso di Chimica e Tecnologia farmaceutica: la sua passione è infatti capire come e perché funzionano le cose e come si possa contribuire a migliorare il mondo. Ama leggere, camminare in montagna e viaggiare: per questo ha scelto il capoluogo giuliano, città internazionale, da sempre aperta ad altre lingue e culture.

Ha messo insieme studio e lavoro Michele Marcon, che ha terminato il corso serale di ragioneria dell’Istituto superiore Luzzatti Gramsci di Mestre. Ha scelto di rimettersi in gioco e recuperare gli anni persi. Di mattina faceva il responsabile del reparto di un supermercato, a Venezia, di pomeriggio e sera si dedicava allo studio e alle lezioni scolastiche. Ora per lui si apre una nuova avventura: si è iscritto all’Università Ca’ Foscari dove frequenterà la Facoltà di Filosofia e storia, la sua vera passione. Il suo obiettivo è continuare a studiare e migliorarsi. Non ha progetti definiti per il futuro: preferisce superare uno step alla volta, costruendo il suo percorso tappa dopo tappa.

Venezia, 23 agosto 2022

