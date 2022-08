SAP COMUNICATO STAMPA #51 MURALE FALCONE E BORSELLINO VANDALIZZATO – C’E’ ANCORA MOLTO DA FARE

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 MURALE FALCONE E BORSELLINO VANDALIZZATO. C’E’ ANCORA MOLTO DA FARE

E’ con grande sgomento, che si apprende che a Roma il murale dedicato alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è stato imbrattato nelle scorse ore nei giardini di piazza Bologna.

L’opera è stata vandalizzata da ignoti, macchiato di vernice rossa e scritte con spray nero contro l’Antimafia “l’Antimafia tortura” e “Alfredo libero, no al 41bis”. La cosa ancor più grave è che ad accompagnare lo scempio ci sia la firma della “A cerchiata” simbolo degli anarchici.

Dice Stefano Paoloni, Segretario Generale del SAP: “E’ doloroso, non solo per noi, ma anche per i familiari di coloro che hanno immolato la propria vita nella ricerca della verità e della giustizia. Se ancora oggi, a trent’anni dalle stragi, accadono queste cose significa che c’è ancora molto da fare. – continua Paoloni – A questo punto sorge la necessità di ricominciare dalle scuole, dove la cultura della legalità deve Far parte dei programmi di insegnamento.

Evidentemente, trascorsi trent’anni dalle strage di Capaci e via D’Amelio i giudici Falcone e Borsellino sono ancora scomodi, pertanto il solco da loro tracciato va fatto nostro e i valori tramandati non vanno dispersi. La legalità è un bene prezioso ed è alla base della ripresa economica”.

Roma, 23 Agosto 2022

In allegato comunicato stampa a firma di Stefano Paoloni, Segretario Generale del SAP.

[sss.jpg]