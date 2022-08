(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Sanità, Ferrara (M5s): “Aprire nuovi presidi ospedalieri. Basta aspettare!”

Roma, 23 agosto 2022 – “Lasciati al pronto soccorso in attesa di un posto in reparto: questa è la sorte di oltre 550 malati nella regione Lazio registrata ieri dal quotidiano la Repubblica. Qualche giorno fa i Nas avevano trovato una quarantina di pazienti – alcuni dei quali attendevano di essere trasferiti – all’Ospedale Grassi di Ostia emerso più volte alle cronache per la carenza di personale e le attese che sfiniscono chi ha bisogno di cure.

Mentre Nicola Zingaretti e Alessio D’Amato, rispettivamente presidente della Regione Lazio e assessore alla Sanità, raccontano da anni di aver risanato il sistema regionale, noi continuiamo a chiedere l’apertura di nuovi presidi per aumentare i posti letto e l’assunzione di medici e infermieri.

Mentre tutto tace a discapito dei cittadini più fragili, soprattutto anziani, ricordiamo ancora una volta i nostri appelli a riaprire ospedali storici come il Forlanini. Ora la misura è colma”.

Così in una nota, Paolo Ferrara, consigliere capitolino del MoVimento Cinque Stelle.