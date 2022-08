(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 POLITICHE: DOMANI PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI DI FORZA ITALIA PUGLIA

Licia Ronzulli, capolista al

Senato, e Rita Dalla Chiesa, candidata nel collegio uninominale, parteciperanno alle 12:00 di

domani 24 agosto, al The *Nicolaus Hotel Bari* (ex Sheraton), in via Cardinale Agostino Ciasca 27 a Bari, alla conferenza stampa di presentazione dei candidati nelle liste di Forza Italia in Puglia. Saranno presenti il coordinatore regionale Mauro D’Attis e il vice coordinatore vicario Dario Damiani.

Sarà anche l’occasione per parlare del

Programma del movimento azzurro e della grande attenzione che rivolge al territorio e alle sue necessità.