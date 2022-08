Il gas naturale statunitense sale a 10 dollari per la prima volta dal 2008

(AGENPARL) – Roma, 23 agosto 2022 – Martedì i futures sul gas naturale degli Stati Uniti hanno raggiunto i 10 dollari per milione di unità termiche britanniche (MMBtu), saltando brevemente al di sopra di tale soglia per la prima volta dal 2008 poiché la crisi energetica in Europa sta peggiorando e i prezzi del gas dell’UE sono saliti a un altro record oggi.

I prezzi del gas naturale negli Stati Uniti sono aumentati vertiginosamente nelle ultime settimane mentre l’Europa perlustra il mondo alla ricerca di forniture di gas non russe, principalmente GNL degli Stati Uniti, per riempire i siti di stoccaggio del gas in tempo per la stagione di riscaldamento invernale.

Dopo un crollo all’inizio di giugno a causa della forza maggiore di Freeport LNG, i prezzi del gas di riferimento negli Stati Uniti sono aumentati del 70% dalla fine di giugno, raggiungendo la scorsa settimana il livello più alto da agosto 2008 a oltre $ 9,30/MMBtu.

Questa settimana, i prezzi hanno superato $ 10/MMBtu poiché l’Europa si prepara a un’altra sospensione delle consegne di gas russo tramite il gasdotto Nord Stream alla Germania per tre giorni tra il 31 agosto e il 2 settembre. La Germania e altri paesi dell’UE sono preoccupati per la fornitura tramite Nord Stream, ora a solo il 20% della capacità del gasdotto, verrebbe ulteriormente ridotta o completamente interrotta.

I prezzi del gas negli Stati Uniti stanno aumentando, ma non è nulla in confronto all’impennata dei prezzi del gas in Europa, che martedì ha stabilito un altro record, battendo il prezzo record di lunedì .

I prezzi del gas di riferimento in Europa presso l’hub TTF olandese sono aumentati di un altro 13% durante la notte per chiudere a $ 297,55 (300 euro) per megawattora, un nuovo record. Il prezzo è ora raddoppiato in un solo mese e attualmente è 14 volte superiore alla media dell’ultimo decennio, secondo le stime di Reuters.

I prezzi molto più elevati del gas in Europa, circa dieci volte superiori al benchmark statunitense in termini di MMBtu, attireranno più esportazioni di GNL dagli Stati Uniti verso l’Europa, alimentando potenzialmente ulteriormente il rally dei prezzi del gas naturale negli Stati Uniti. Inoltre, il mercato interno statunitense offre catalizzatori rialzisti per i prezzi del gas locali poiché la produzione interna rimane piatta, la domanda di gas dal settore energetico è forte durante le ondate di caldo e le scorte di stoccaggio sono inferiori al normale, nonostante l’interruzione di Freeport LNG, che ha reso disponibile più gas per il consumo domestico.

I prezzi internazionali sono ancora alti, circa $ 84 per MMBtu in Europa e $ 57 in Asia.