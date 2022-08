(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Elezioni, Mazzetti (FI-Centrodestra) a Nazione/3: “Tagli per tutti in sanità: in questo PD è democratico”

Roma, 23 agosto. “La sanità è il massimo fallimento del PD: un esempio eclatante della distanza tra la loro narrazione e la realtà, tra la favola del ‘modello toscano’ e la verità dei tagli, dei reparti chiusi, dei disservizi. A Prato abbiamo un ospedale insufficiente ma, quando lo denunciavamo, Rossi ci dava dei trogloditi. Poi ne hanno preso atto e hanno annunciato la famosa palazzina: dopo più di sei anni i lavori devono ancora partire. Hanno sragionato di società della salute, con tutti gli incaricati del caso, ma l’assistenza territoriale ancora non è sufficiente. Comunque, non è un problema di Prato soltanto: in questo, sono stati democratici, hanno devastato i servizi per tutti, anche per i posti che ritengono ‘blindati’”. Lo ha detto a La Nazione Prato Erica Mazzetti, Deputata uscente di Forza Italia e candidata del Centrodestra nell’uninominale U06 (Prato, Pistoia e Mugello).