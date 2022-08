(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Elezioni: Mandelli (FI), indecisi leggano nostro programma, è serio e concreto

“Il Paese vive un momento complicato, dobbiamo dire alle persone con chiarezza cosa si può fare: i polveroni servono a chi non ha idee. Noi del centrodestra idee ne abbiamo e proprio per questo l’appello a chi è indeciso è quello a leggere il nostro programma, senza credere a chi vuole demolire le nostre proposte solo perché non ne ha di proprie”. Così al Tg4 il deputato di Forza Italia e vice presidente della Camera dei Deputati Andrea Mandelli. “Per quanto riguarda l’energia – ha proseguito -, è necessario investire sul nucleare pulito, dobbiamo puntare sui nostri giacimenti, che sono stati abbandonati da una politica dissennata, costruire rigassificatori e diversificare le fonti di approvvigionamento. Quanto alla politica fiscale, la casa per noi non si tocca: è spesso il frutto dei sacrifici dei nostri genitori. E puntiamo sulla flat tax per rivitalizzare l’economia. E’ chiaro che questo intervento non si farà in un solo giorno, ma dobbiamo avviare il percorso. Infine vogliamo sostenere le imprese, anche con il taglio del cuneo fiscale, perché solo così si crea occupazione. Non esiste una legge che abolisce la povertà, come sostenevano Di Maio e i grillini: per sconfiggerla l’unico modo è creare opportunità di lavoro”, ha concluso.