Domani Matteo Salvini e Chiara Appendino a 24 Mattino Estate

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Domani 24 agostoa Radio 24 in24 Mattino Estate, condotto da Irene Zerbini e Maria Latella,intervengono:

Alle 9.05 Matteo Salvini, senatore, leader della Lega

Alle 9.30 Chiara Appendino, candidata per il Movimento 5 Stelle

Per l’ascolto https://www.radio24.ilsole24ore.com/

https://www.radio24.ilsole24ore.com/ [Radio24 | Il Sole 24 ORE](https://www.radio24.ilsole24ore.com/)

Ascolta Radio 24, la radio de Il Sole 24 ORE: news, notiziari, borsa e guide in tempo reale. La radio online in formato mp3 e podcast scaricabili.

www.radio24.ilsole24ore.com

[Il Sole 24 Ore]