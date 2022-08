Comunicato stampa lvh.apa Confartigianato Imprese – Un sostegno alle realtà di piccole dimensioni in tema di digitalizzazione

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Un sostegno alle realtà di piccole dimensioni in tema di digitalizzazione

Quest’oggi la Giunta Provinciale ha approvato un sostegno in favore delle aziende con meno di cinque collaboratori che si rendano protagoniste di misure volte alla digitalizzazione. I vertici di lvh.apa hanno invitato le proprie aziende associate a presentare quanto prima le proprie richieste di contributo.

Un contributo di valore nell’ottica di una maggiore visibilità digitale. L’odierna delibera della Giunta Provinciale ha aperto una nuova opportunità di sostegno molto interessante per numerose realtà economiche di piccole dimensioni, che potranno richiedere un contributo fino ad un massimo di 10.000 Euro. La decisione della Giunta ha riscosso l’approvazione del presidente di lvh.apa Martin Haller, il quale ha avuto modo di evidenziare il significato dei premi per la digitalizzazione: “Le aziende di piccole dimensioni hanno bisogno di contributi economici quando si parla dell’introduzione di nuove tecnologie e di processi digitali. In questo modo esse avranno ad esempio l’opportunità di migliorare la propria presenza su internet, potranno applicare nuovi modelli organizzativi e di business, nonché attuare misure volte all’aggiornamento ed alla consulenza. Il tutto nell’ottica di una migliore visibilità dal punto di vista digitale.”

Particolarmente significativo viene valutato il sostegno alla digitalizzazione per i designer multimediali, ma anche per tutte le altre realtà artigiane con un massimo di cinque collaboratori interessate ad un miglior posizionamento digitale.

Il contributo in oggetto è previsto per il 2022 e per il 2023. Le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre di ogni anno. Visto che i contributi disponibili sono limitati, il consiglio è quello di non attendere troppo prima di presentare la propria richiesta.

Nella foto: Il presidente di lvh.apa Martin Haller – Foto: Armin Huber.