Centro Meteo Italiano. Previsioni Meteo 24 Agosto 2022

AL NORD

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, qualche addensamento in più sulle regioni di Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

AL CENTRO

Tempo stabile al Centro con cieli per lo più sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio specie sulle zone interne. Isolate piogge possibili in Appennino. Asciutto ovunque in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Locali piogge al mattino su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, localmente anche intense. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su zone interne Peninsulari e delle Isole Maggiori. Fenomeni in graduale esaurimento ovunque nel corso delle ore serali.

Temperature minime e massime stazionarie o in locale e lieve calo specie al Centro-Sud.

