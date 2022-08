(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Avversità atmosferiche del 18 agosto 2022: avviata la ricognizione della stima dei danni. Scadenza 1° settembre 2022

A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi lo scorso 18 agosto, è stato dichiarato lo Stato di emergenza da parte della Regione Veneto. Per la predisposizione della relazione tecnica necessaria all’eventuale richiesta di dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale, si rende necessaria una ricognizione e prima stima dei danni subiti.

Per questo motivo i privati e le attività produttive possono segnalare i danni subiti compilando la scheda scaricabile dal sito della protezione civile comunale: https://www.comune.venezia.it/protezionecivile.

Saranno tenute in considerazione solo le domande complete di tutta la documentazione richiesta.

Si evidenzia che le schede hanno la sola finalità di censimento dei danni e che la loro trasmissione non dà diritto ad alcun contributo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare DiMe, il Call Center Unico del Comune di Venezia allo 041.041 dalle 8.30 alle 17.

Venezia, 23 agosto 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale