40 ANNI …MA NON LI DIMOSTRA

A cura dell’Amministrazione Comunale di Cava de’ Tirreni e del Comitato Figli di Mamma Lucia per il Museo, domani, mercoledì 24 agosto 2022, alle ore 11,30, presso il Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni in Piazza Abbro, si terrà una conferenza stampa per presentare la manifestazione commemorativa del quarantesimo anno dalla morte di Mamma Lucia.

Si tratta di un’iniziativa ritenuta particolarmente significativa, sia per il forte messaggio di Pace e maternità universale offerto da Mamma Lucia nel raccogliere i resti di centinaia di soldati, amici e nemici, tutti “figli di mamma”, sia per la contingente situazione internazionale, carica di dolorose tensioni belliche, sia perché è imminente l’apertura del Museo dedicato a Mamma Lucia, per il cui allestimento il Comitato lavora da anni con un’intensità e una passione finora fermati dalla lunga pandemia.

