(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Energia: Vezzali (FI) anche sport colpito da aumenti costi,servono misure straordinarie per calmierare prezzi

“In questa situazione di emergenza nazionale, con aumenti senza precedenti dei costi di gas e materie prime, credo sia importante che la politica si concentri sul trovare soluzioni per imprese e famiglie”.

Così Valentina Vezzali, recentemente approdata in Forza Italia e candidata alla Camera durante la trasmissione Agorà Estate di Rai 3.

”Anche lo Sport è un settore particolarmente colpito dagli eccessivi aumenti dei costi, basti pensare agli impianti sportivi energivori come piscine e grandi impianti”. “È necessario, dunque”- conclude l’ex campionessa olimpica- “intervenire nell’immediato per calmierare i prezzi dell’energia, attraverso misure straordinarie che portino gradualmente ad una transizione strutturale verso un energia sostenibile.”