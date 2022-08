(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Elezioni: Zardini (Pd), proposta Letta contro rincari energia seria e subito attuabile

“Giudico molto valida la proposta in cinque punti annunciata questa mattina dal Segretario Enrico Letta sulla necessità di contrastare i rincari di energia elettrica e gas. Ritengo che fissare un tetto nazionale per il costo dell’elettricità per imprese e utenze domestiche, stipulare un nuovo contratto ‘luce sociale’ per imprese e famiglie con redditi medi e bassi, raddoppiare il credito d’imposta a compensazione degli extra costi di luce e gas a partire da giugno di quest’anno per le imprese energivore e gasivore, attuare un piano nazionale di risparmio energetico e fare pressione sull’Ue per fissare un tetto europeo al prezzo del gas, siano proposte concrete su temi che interessano davvero famiglie e imprese. La destra propone un libro delle favole inattuabile che porterebbe il Paese alla bancarotta. Le nostre proposte sono attuabili immediatamente, in continuità con le politiche del governo Draghi”. Lo dichiara in una nota il deputato dem Diego Zardini, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

Roma, 22 agosto 2022