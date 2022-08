(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

*Elezioni: Siani (Pd), FdI cancella post con elenco devianze, servirebbero le scuse*

“Fratelli d’Italia cancella il post sulle cosiddette devianze giovanili. Anoressia, obesità, autolesionismo, non è solo un elenco di problematiche ma è la vita di ragazze e ragazzi in carne e ossa che viene gettata nella campagna elettorale senza alcun rispetto, senza alcuna sensibilità verso il dolore e le difficoltà di tanti che invece andrebbero aiutati con efficaci azioni politiche. Poi evidentemente hanno capito e hanno cancellato il post con quell’elenco che forse svela qualcosa delle loro convinzioni. Ci saremmo aspettati delle scuse.

Noi ci batteremo per aiutare i tanti ragazzi in difficoltà con politiche adeguate”.

Così Paolo Siani, vice presidente della commissione Infanzia e candidato Pd al collegio uninominale Camera, Campania1-03 Acerra.

Roma, 22 agosto 2022