lun 22 agosto 2022 ELEZIONI. BONELLI (AVS): VOTO A NOI È VOTO PER IL CLIMA E PER BATTERE LE DESTRE

“La lista Alleanza Verdi e Sinistra è l’unica lista che affronta seriamente la crisi climatica e quella sociale. Per questo motivo, si è aperta alla società civile e ai giovani, accogliendo con grande piacere le candidature di Ilaria Cucchi, Aboubakar Soumahoro, Giobbe Covatta e degli amici di Possibile, avviando un grande confronto. Tutti i voti sono utili, purché rispettino i principi della Costituzione, ma oggi il voto all’Alleanza Verdi e Sinistra è garanzia di quella dimensione etica che la politica ha perduto, un voto per il clima e un voto per battere le destre”.

Così, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle candidature in corso a Roma in Piazza Santi Apostoli, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde ed esponente dell’Alleanza Verdi e Sinistra con la quale sarà presente alle prossime elezioni politiche.

“La destra e il cosiddetto Terzo Polo, – ha proseguito, – vogliono mettere le mani nelle tasche degli italiani. Sul nucleare, ad esempio, nascondono la verità: ha un costo elevatissimo ed è insicuro. Noi proponiamo di smetterla di puntare sulle fonti fossili perché, se oggi il gas ha raggiunto quota 290 euro/MWh, la responsabilità è di chi vuole continuare a far pagare questa crisi alle persone. Bisogna puntare sulle rinnovabili: dire che è impossibile equivale a mentire, come fa Calenda quando afferma che l’energia prodotta dalle rinnovabili non sarebbe stoccabile. Su quelle noi puntiamo per costruire un’Italia più verde, più giusta e per alleggerire i costi delle bollette energetiche. Siamo in corsa per lottare contro il consumo di suolo, per dar vita a un’agricoltura sostenibile che prediliga la filiera corta e sostenga i piccoli agricoltori, portando l’Italia a farsi promotrice, in Europa, di una riforma in tal senso della Politica agricola comune,” ha concluso Bonelli.

GIANFRANCO MASCIA