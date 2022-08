(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 CONCERTO DELLA FANFARA DELLA POLIZIA DI STATO

SANTA SEVERA

Domani 23 agosto alle ore 21.00, nello splendido scenario del Castello di Santa Severa la Polizia di Stato ha organizzato, nell’ambito delle iniziative del 170° anniversario, un evento solidale e culturale che si concluderà con il concerto della Fanfara, diretta dal Maestro Secondino de Palmae presentato dalla giornalista Chiara Paduano.

I musicisti-poliziotti eseguiranno un repertorio ricco e variegato per rinnovare il tradizionale “abbraccio” con le autorità locali e la cittadinanza, già condiviso negli scorsi anni. L’evento infatti è programmato all’interno della rassegna “Sotto il cielo del Castello di Santa Severa”, ideata e realizzata dalla società regionale Laziocrea e promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con il comune di Santa Marinella.

All’ingresso del castello sarà poi possibile ammirare tre auto storiche della Polizia di Stato in esposizione, modelli rari che hanno fatto la storia e il costume della polizia e dell’Italia.

Saranno presenti Massimiliano Ossini, don Antonio Coluccia, gli atleti delle Fiamme Oro Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggieroe la campionessa Arianna Sacripante.

Sempre al castello dalle ore 17.30 l’estate abbraccia la solidarietà: sole, mare, arte accompagneranno l’associazione DonatoriNati Polizia di Stato nella raccolta straordinaria di sangue organizzata al per una raccolta straordinaria di sangue destinata ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesu’ “ di Palidoro.

Roma, 22 agosto 2022