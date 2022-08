(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 Politiche/Sgarbi a Mattarella: «Nomini Casini senatore a vita. A Bologna non mette piede da una vita e non ci verrà mai»

ROMA – Comincia con i fuochi d’artificio la sfida elettorale tra Vittorio Sgarbi e Pierferdinando Casini nel collegio uninominale del Senato di Bologna.

«Chiedo a Mattarella – spiega Sgarbi – di nominare Casini senatore a vita, perché al Senato è come una statua o un orologio. Se, infatti, dovesse essere eletto a Bologna, rappresenterebbe solo se stesso, essendo ormai lontano fisicamente dalla città. E’ un fantasma»

Sgarbi rileva anche la contraddizione politica di Casini: «Nasce politicamente con l’Udc, che oggi candida me contro di lui»

Sgarbi punterà tutto sul progetto “Bologna città d’arte: «Deve diventare patrimonio dell’Unesco non solo per i suoi portici, ma per l’immenso patrimonio artistico, da Niccolò dell’Arca a Morandi. Bologna ha un patrimonio artistico del Rinascimento che è pari a quello di Venezia e Firenze»

Della sfida con Casini Sgarbi parlerà martedì 21 a Roma nel corso di una conferenza stampa (lunedì saranno indicati sede e orario), mentre sabato 27 la prima tappa a Bologna con Giovanni Favia.