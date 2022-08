(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 ELEZIONI: ROTELLI (FDI), NOSTRA VITTORIA RICONOSCIMENTO SPORT IN COSTITUZIONE

“Grazie al solerte lavoro parlamentare di Fratelli d’Italia oggi lo sport viene riconosciuto come diritto fondamentale della Nazione. Siamo stati i primi, infatti, a presentare in questa legislatura la proposta di legge per inserire lo sport nella nostra Costituzione. È stata riconosciuta, finalmente, l’importanza dei valori sociali, fisici, psicologici ed educativi dello sport così, come da sempre auspicato dalla destra. Un mondo che ha subito duramente le restrizioni causate dal covid e per il quale, insieme al nostro presidente Giorgia Meloni, ci siamo battuti duramente durante le folli restrizioni imposte dal governo per far riaprire palestre e piscine. Dopo questo significativo passo, FdI continuerà a favorire sempre maggiore diffusione dello sport per tutti”.

Così in una nota Mauri Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia.

Roma, 21 agosto

