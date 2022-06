(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 2 GIUGNO: BARELLI (FI), PARATA MERAVIGLIOSO PALCOSCENICO DI ITALIA PROTAGONISTA DEL PROPRIO FUTURO

“Il volo delle Frecce Tricolori per la Festa della Repubblica e’ un omaggio al nostro Paese, alla sua forza inesauribile di ricostruirsi, al coraggio degli italiani, all’ottimismo che è alla base di ogni ripresa, alla professionalità e alla competenza di chi lavoraogni giorno con il tricolore nel cuore. La parata, nella sua bellezza, rappresenta tutto questo. Un meraviglioso palcoscenico dove l’Italia torna – dopo annidifficili, unita al Tricolore – per essere protagonista del proprio futuro”. Così, in una nota, il presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli.

