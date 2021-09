(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 Questura di BolzanoQuästur Bozen

Ufficio Stampa PresseamtCOMUNICATO STAMPA

RITROVATA IN PROVINCIA DI CASERTA

UNA MINORE BOLZANINA SCOMPARSA

DA UNA COMUNITA’ DI FERMO

La Polizia di Stato l’ha rintracciata nella giornata di ieri

dopo un’intensa attività di indagine

Lo scorso 21 giugno, una minore proveniente dalla città di Bolzano si allontanava da una Comunità per Minorenni, situata lungo la costa fermana, facendo perdere le sue tracce.

Circa due mesi prima, la giovane era stata collocata presso quella struttura dal Tribunale per i Minorenni di Bolzano.

Appresa la notizia della scomparsa, la Squadra Mobile di Fermo avviava immediatamente un’intensa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Fermo per il reato di sottrazione di minorenni.

In particolare, venivano visionate le immagini dei sistemi di videosorveglianza ubicati in prossimità della Comunità e delle Stazioni Ferroviarie di quella provincia.

Alle ricerche collaborava anche la Squadra Mobile di Bolzano, che svolgeva accertamenti nei luoghi abitualmente frequentati dalla minore e raccoglieva informazioni dalle persone che la conoscevano.

Considerato che la giovane non era in possesso di un apparecchio cellulare, venivano effettuate ricerche finalizzate a verificare l’esistenza di eventuali profili in uso sui social network più comuni.

Emergeva così un profilo riconducibile alla minore: analizzando le sue amicizie e i suoi contatti, venivano individuati alcuni giovani sui quali si concentrava l’attenzione degli investigatori.

Erano anche avviate indagini tecniche per individuare gli utilizzatori di tali profili nonché stabiliti contati con la minore stessa, avendo verificato che effettivamente utilizzava quell’account.

In particolare, gli operatori della Squadra Mobile fermana instauravano con la giovane una conversazione, affinché fornisse maggiori informazioni su di lei e sul luogo in cui si trovava, ma questa, ad un certo punto della conversazione, inviava una “nota audio”, interrompendo la conversazione.

A quel punto non era più possibile avere contatti con la ragazza, in quanto la stessa bloccava il profilo utilizzato dagli investigatori, rendendo il suo account invisibile e inaccessibile.

Gli operatori, quindi, concentravano la loro attenzione sulle fotografie e i video pubblicati dalla giovane nonché sui contatti che la stessa intratteneva con altre persone.

Da una meticolosa attività di indagine condotta anche con la Polizia Scientifica era possibile capire che la minore si trovava nella città di Venezia.

Individuata l’abitazione e le persone che la ospitavano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo emetteva decreti di perquisizione personale e locale presso le abitazioni di tali soggetti.

Con l’ausilio della Squadra Mobile di Venezia venivano svolte le perquisizioni e si accertava che la giovane aveva da pochi giorni lasciato la città lagunare e si era diretta verso una destinazione sconosciuta.

Gli investigatori continuavano a monitorare i social network utilizzati dalla minore ed emergeva che la stessa si trovava in Campania.

Infatti, analizzando i cosiddetti “followers” del suo profilo Instagram, si giungeva alla conclusione che la stessa potesse trovarsi in provincia di Caserta.

Veniva avviata, con successo, una nuova conversazione con la minore, fingendo di essere un suo coetaneo e si apprendeva che si trovava in una condizione di difficoltà e di pericolo, in quanto i soggetti con i quali si accompagnava potevano essere in possesso di un’arma.

A quel punto veniva chiamata a collaborare la Squadra Mobile di Caserta, che, sulla base delle informazioni ricevute, riusciva ad individuare l’area ove dimorava la ragazza.

Pertanto, predisponeva un servizio di osservazione, che permetteva di intercettarla mentre viaggiava a bordo di un’autovettura in compagnia di due uomini.

Le attività seguite al controllo della macchina, sfociate anche in perquisizioni domiciliari presso lo stabile ove tutti e tre convivevano, portavano, tra l’altro, al rinvenimento di oltre 320 gr. di marijuana, attribuita senza ombra di dubbio ai due uomini in questione, che la detenevano per fini di spaccio.

Per tale motivo, entrambi i soggetti venivano tratti in arresto.

La minore, invece, come disposto dall’Autorità Giudiziaria minorile bolzanina, veniva dapprima collocata, in via temporanea, presso una Casa Famiglia, per poi, già in serata, essere affidata ai propri genitori, giunti sul posto.

Bolzano, 9 settembre 2021

🔊 Listen to this