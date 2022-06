1313-2022 DOMANI, 13 GIUGNO VICEPRESIDENTE E ASSESSORE A INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PARTECIPA A PRESENTAZIONE DI AVVIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI TREVISO CENTRALE

(AGENPARL) – dom 12 giugno 2022 Regione del Veneto

DOMANI, 13 GIUGNO VICEPRESIDENTE E ASSESSORE A

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PARTECIPA A PRESENTAZIONE DI

AVVIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE

FERROVIARIA DI TREVISO CENTRALE

(AVN) – Venezia, 12 giugno 2022

Domani, lunedì 13 giugno 2022, la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e

Trasporti della Regione Veneto parteciperà alla presentazione dell’avvio dei lavori di

riqualificazione della stazione ferroviaria di Treviso Centrale e della relativa area

complessiva.

Il progetto prevede l’ammodernamento del sottopasso e l’allargamento delle relative

uscite per l’attraversamento in sicurezza, un nuovo spazio pedonale ricavato

dall’estensione delle aree pedonali prospicienti la stazione, il miglioramento

dell’accessibilità alla stazione per auto, pedoni e ciclisti, una nuova area taxi e nuove

aree di sosta per biciclette e auto di persone a mobilità ridotta. Previsti dalla

riqualificazione anche il rinnovamento del fabbricato viaggiatori, la realizzazione di

una nuova velo-stazione e il completamento degli interventi di adeguamento

infrastrutturale, oltre a nuove pavimentazioni, illuminazioni, segnaletiche e la

riqualificazione delle aree verdi.

L’appuntamento è fissato per le ore 12.30 presso la stazione ferroviaria di Treviso,

Piazzale Duca d’Aosta.

