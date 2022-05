(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 Visco, Bernini (Fi): ascoltare monito su rincorsa prezzi-salari

“Il monito del Governatore Visco sui rischi di una nuova rincorsa tra prezzi e salari non può essere lasciato cadere nelle pieghe di un dibattito ideologico. Nessuno nega l’esistenza della questione salariale, ma tornare alla scala mobile sarebbe una follia. L’alta inflazione e la riduzione del potere d’acquisto vanno arginati per evitare un crollo dei consumi e una spirale recessiva, ma la strada da percorrere è un taglio consistente del cuneo fiscale accompagnato dal modello “una tantum” che il governo ha già messo in atto con il bonus da 200 euro e con gli interventi su bollette e benzina: i redditi delle fasce medio-basse vanno sostenuti, ma senza l’indicizzazione automatica dei salari all’aumento dei prezzi”.

Lo dichiara in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this