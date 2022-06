Vatican News Newsletter 13 giugno 2022

(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EZJ.Rct.BFUA.A.4KI78-pazeatsKecKqjGGYBjqvV6jnIJs2pI3rXOYeOKsVoq5-VBAZpjVq1eDqzAvFckW706ajjRa0tEoqUnSg)

Le notizie del giorno

13/06/2022

Francesco: il 3 luglio celebrerò la Messa con la comunità congolese a Roma

Francesco: il 3 luglio celebrerò la Messa con la comunità congolese a Roma

Incontrando in Vaticano i Padri Bianchi riuniti per il capitolo generale, il Papa ha rinnovato il proprio dispiacere per il rinvio del viaggio in Congo e Sud Sudan. Ai Missionari d’Africa ripete: un apostolo di Gesù “non è uno che fa proselitismo, non è un manager, non è un dotto conferenziere, non …

Corpus Domini, il Papa non celebrerà la Messa e la Processione

Corpus Domini, il Papa non celebrerà la Messa e la Processione

La Sala Stampa informa che la decisione è legata alla salute di Francesco e alle specifiche necessità liturgiche della cerimonia

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Barbagallo (ASIF): 'Nuovi passi in avanti, non dobbiamo abbassare la guardia'

Barbagallo (ASIF): "Nuovi passi in avanti, non dobbiamo abbassare la guardia"

Intervista con il presidente dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria in occasione della pubblicazione del rapporto 2021: “Lo sviluppo della …

Papa Luciani, da un colpo di fionda al Soglio di Pietro



Papa Luciani, da un colpo di fionda al Soglio di Pietro

Albino Luciani sarà proclamato beato il 4 settembre. Di lui si ricorda il pontificato breve e la morte improvvisa ma la vita del Papa di Canale D’Agordo …

Nuovi cardinali, Miglio: la porpora come servizio e impegno nel sociale

Nuovi cardinali, Miglio: la porpora come servizio e impegno nel sociale

L’arcivescovo emerito di Cagliari, Arrigo Miglio, tra i cinque cardinali italiani che saranno creati nel prossimo concistoro, si sofferma – in un’intervista a …

Chiara Corbella, figlia di Dio fino all'ultimo respiro

Chiara Corbella, figlia di Dio fino all'ultimo respiro

Esattamente dieci anni fa, vicino Roma, moriva la giovane mamma affetta da carcinoma e con un bimbo di un anno appena. La sua storia, segnata anche da due …

Athletica Vaticana, pedalando per una disabilità senza limiti

Athletica Vaticana, pedalando per una disabilità senza limiti

Vatican Cycling alla staffetta paralimpica “Obiettivo Tricolore” che sta attraversando l’Italia per testimoniare che la disabilità fisica e mentale può essere …

In prima linea alle frontiere della speranza



In prima linea alle frontiere della speranza

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa

Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

Verso l'Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema



Verso l'Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

FRATELLI TUTTI di Papa Francesco



FRATELLI TUTTI di Papa Francesco

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Ucraina, Severodonetsk assediata e la Turchia tenta la mediazione sul grano

Ucraina, Severodonetsk assediata e la Turchia tenta la mediazione sul grano

Sul terreno proseguono violenti combattimenti e la lenta avanzata delle truppe russe nel Donbass. Il presidente turco Erdogan si propone come mediatore per …

Stati Uniti, primo storico accordo sul controllo delle armi private

Stati Uniti, primo storico accordo sul controllo delle armi private

Negli Stati Uniti è stato annunciato ieri un accordo tra 10 senatori repubblicani e 10 democratici per misure sul controllo delle armi possedute dai cittadini, …

Sipri, in dieci anni previsto l'aumento degli arsenali nucleari nel mondo

Sipri, in dieci anni previsto l'aumento degli arsenali nucleari nel mondo

L’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI) pubblica oggi i risultati dell’Annuario 2022, che riporta lo stato attuale su armi, disarmo …

Gb e Ue: questione migranti e diversi approcci

Gb e Ue: questione migranti e diversi approcci

Ancora ricorsi in Gran Bretagna, alla vigilia del primo volo previsto, contro la decisione del governo di espellere in Rwanda richiedenti asilo. Intanto, …

Voto in Francia: Macron frena, cresce la sinistra, a rischio la maggioranza di governo

Voto in Francia: Macron frena, cresce la sinistra, a rischio la maggioranza di governo

Alle legislative d’Oltralpe battuta d’arresto per la coalizione di centro del presidente che al ballottaggio di domenica prossima potrebbe non ottenere la …

Covid, Caritas Internationalis: sì alla revoca dei diritti di proprietà intellettuale

Covid, Caritas Internationalis: sì alla revoca dei diritti di proprietà intellettuale

L’occasione è la dodicesima Conferenza Ministeriale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) che si apre oggi : la finalità è sostenere la condivisione …

A Castiglione, le sfide del cinema italiano e l'abbraccio tra protagonisti e pubblico

A Castiglione, le sfide del cinema italiano e l'abbraccio tra protagonisti e pubblico

Dal 10 al 12 giugno, nella cittadina umbra sul Lago Trasimeno, la Fondazione Ente dello Spettacolo della Cei, ha dato vita alla quinta edizione di un Festival …

