Usa, Cosa farà la sinistra se non avrà più Trump a cui dare calci?

(AGENPARL) – Roma, 14 novembre 2020 – Cinquantotto anni fa, questo mese, Richard Nixon pronunciò il suo famigerato discorso di concessione “Non avrai più Nixon a calci in giro” dopo la sua perdita contro Edmund “Pat” Brown nella corsa governativa della California del 1962. Anche se il risultato della corsa presidenziale di quest’anno non è ancora certificato e le sfide legali della campagna Trump devono ancora essere risolte, il presidente Trump potrebbe dover dare quello che passa per un discorso di concessione nelle settimane a venire, e senza dubbio farà di Nixon le osservazioni sembrano collegiali.

La sinistra si sta rallegrando per l’apparente caduta del presidente, ma quanto durerà questa euforia quando la realtà affonda nel fatto che non avrà più Trump a dare calci? Gli studi hanno documentato quello che la psicologa clinica Jennifer Panning ha cortesemente soprannominato “disturbo d’ansia di Trump”. Molti a destra la chiamano “Sindrome di Trump sconvolto”. Nel 2017, 27 psichiatri ed esperti di salute mentale hanno pubblicato un libro che documenta il presunto impatto dannoso del presidente sulla salute mentale della nazione (leggi: la sinistra) chiamato The Dangerous Case of Donald Trump . In breve, milioni di americani, compresi alcuni buoni amici e parenti stretti, sono stati profondamente infelici da quando è stato eletto Donald Trump.

I media tradizionali hanno alimentato questa ansia di Trump con una valanga di storie negative, tweet, libri, podcast e copertura televisiva, in gran parte esagerata o addirittura selvaggiamente imprecisa. Non c’era modo di sfuggirgli, non nelle pagine di sport, nei film o nelle pubblicazioni di viaggi e lifestyle. Il veleno anti-Trump ha pervaso la società. Anche alcune personalità di Fox News sembrano essersi unite.

I media hanno descritto Trump come onnipotente, spietato e malvagio, ma anche tristemente incompetente. I detrattori di Trump hanno divorato ogni minima notizia negativa su di lui, dedicando ore incalcolabili a declamare il suo ultimo tweet oltraggioso o commento offensivo.

Immagina cosa si può fare ora con tutto questo tempo libero! I media hanno raccontato tutti i passi falsi di Trump, sia reali che immaginari, così senza fiato che le persone in tutto il paese il cui interesse per la politica era sempre stato superficiale si sono convinte che il tweet del presidente rappresentasse una tirannia reale. Tuttavia, quando ho chiesto agli afflitti da Trump nei miei circoli di spiegare in che modo i suoi oltraggi hanno danneggiato direttamente la loro vita quotidiana, nessuno è stato in grado di esprimere una risposta chiara.

Nel nostro sistema americano di controlli ed equilibri, c’è solo così tanto che un presidente degli Stati Uniti può fare per influenzare la nostra vita quotidiana. Non è mai stato chiarito esattamente perché Trump, nonostante tutti i suoi difetti, fosse una minaccia per la democrazia. Non importa le azioni criminali della Cina, o gli errori di Andrew Cuomo o Bill de Blasio; la pandemia di Covid-19 è stata tutta colpa di Trump perché ha detto cose stupide sull’uso del virus e della maschera.

Il patriottismo tra i democratici è crollato ai minimi storici, secondo l’ultimo sondaggio Gallup, perché molti liberali hanno concluso che se quasi 63 milioni di americani hanno votato per Donald Trump nel 2016 e più di 70 milioni nel 2020, il paese deve essere marcio per il nucleo. Ma l’occupante della Casa Bianca non definisce il paese; L’America è più grande della presidenza. Sicuramente con la scomparsa di Trump, il Covid-19 scomparirà, il razzismo si attenuerà, l’economia crescerà e la pace scoppierà in tutto il mondo, giusto?

L’Harvard Study of Adult Development, l’ indagine sociale longitudinale più longeva al mondo , sottolinea che le relazioni strette sono la chiave per una vita felice e sana. Dal 1938, i ricercatori hanno monitorato 268 studenti del secondo anno di Harvard, incluso il futuro presidente, John F. Kennedy. Meno di 20 di questi uomini vivono oggi, ma lo studio ha anche monitorato i loro discendenti, insieme a centinaia di residenti del centro città aggiunti allo studio negli anni ’70. Il risultato principale dello studio : “Le relazioni intime, più del denaro o della fama, sono ciò che rende felici le persone per tutta la vita. Questi legami proteggono le persone dal malcontento della vita, aiutano a ritardare il declino mentale e fisico e sono migliori veggenti di vite lunghe e felici rispetto alla classe sociale, al QI o persino ai geni “.

Su questo punto, è vero che molte persone hanno perso amici o danneggiato i rapporti con i propri cari a causa dei disaccordi su Donald Trump. Questa dinamica è stata alimentata principalmente dalla sinistra intollerante, che ci ha detto che solo le persone cattive potevano votare per un simile mostro. Se Trump è fuori gioco, la sinistra dovrà trovare nuovi spauracchi conservatori. Per la nostra salute mentale collettiva e la lorda felicità nazionale del paese, spero che questo sforzo fallisca, perché la politica non dovrebbe trascendere la vita e non dobbiamo odiare altre persone che non condividono le nostre opinioni.

Find a New Bogeyman: What will the Left do if it no longer has Trump to kick around? https://t.co/MRNsEMQiK6 — Mark Krikorian (@MarkSKrikorian) November 14, 2020