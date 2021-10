(AGENPARL) – Roma, 22 ottobre 2021 – Gli Stati Uniti si sono impegnati a difendere Taiwan se la Cina sferrerà un attacco all’isola democratica autogovernata, ha detto giovedì il presidente Joe Biden, apparentemente contraddicendo la politica di lunga data di Washington di mantenere ambigua la sua posizione sulla questione.

Le sue osservazioni sono arrivate quando le preoccupazioni sono cresciute per l’aumento della pressione che Pechino sta esercitando su Taiwan, che considera una provincia rinnegata in attesa di riunificazione con la forza, se necessario. La Casa Bianca ha dichiarato in seguito che non c’è stato alcun cambiamento nella politica nei confronti dell’isola.

Alla domanda durante un evento in municipio organizzato dalla CNN se gli Stati Uniti sarebbero intervenuti in difesa di Taiwan in caso di attacco, Biden ha detto: “Sì, abbiamo l’impegno a farlo”.

Biden ha anche ribadito che non ha intenzione di iniziare una nuova “Guerra Fredda” con la Cina, ma vuole che la seconda economia più grande del mondo capisca che gli Stati Uniti “non faranno un passo indietro” e “cambieranno nessuna delle nostre opinioni. “

Insistendo sul fatto che gli Stati Uniti rimangono la massima potenza militare mondiale, ha affermato che non è necessario preoccuparsi di un aumento della potenza militare di paesi come la Cina. “Ma devi preoccuparti, è se si impegneranno o meno in attività che li mettano in una posizione in cui potrebbero commettere un grave errore”.

Venerdì, la Cina ha criticato aspramente le osservazioni di Biden, sottolineando che l’isola, governata separatamente per oltre 70 anni, è una “parte inalienabile del territorio cinese”.

“Nessuno dovrebbe sottovalutare la forte determinazione, la ferma volontà e la forte capacità del popolo cinese di difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale”, ha detto ai giornalisti a Pechino il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin.

Gli Stati Uniti dovrebbero “astenersi dall’inviare falsi segnali alle forze separatiste dell’indipendenza di Taiwan per non danneggiare seriamente le relazioni sino-americane, nonché la pace e la stabilità attraverso lo stretto di Taiwan”, ha aggiunto Wang.

Taiwan, nel frattempo, ha accolto con favore l’impegno di Biden a difendere l’isola, con la portavoce del ministero degli Esteri Joanne Ou che ha affermato che l’espansione militare e la provocazione della Cina hanno allarmato gli Stati Uniti e le democrazie di tutto il mondo.

Ou ha affermato che Taiwan approfondirà la cooperazione con gli Stati Uniti e altre nazioni che la pensano allo stesso modo per promuovere insieme pace, stabilità e prosperità attraverso lo stretto di Taiwan.

L’amministrazione Biden ha chiesto alla Cina di cessare di esercitare pressioni militari, diplomatiche ed economiche su Taiwan, promettendo al contempo di aiutare l’isola a mantenere una “capacità di autodifesa sufficiente”, ad esempio attraverso la vendita di armi.

Allo stesso tempo, il governo degli Stati Uniti ha mantenuto una posizione ambigua riguardo all’uso della forza militare in risposta a un attacco cinese a Taiwan, una tattica nota come “ambiguità strategica”.

La politica di ambiguità strategica è stata adottata dopo che Washington ha trasferito il riconoscimento diplomatico da Taipei a Pechino nel 1979, con i legami tra Stati Uniti e Taiwan che sono diventati non ufficiali.

La politica ha lo scopo non solo di dissuadere la Cina dall’usare la forza contro Taiwan, ma anche di dissuadere Taiwan dal cercare l’indipendenza, poiché né Pechino né Taipei possono essere certi che gli Stati Uniti interverrebbero per difendere l’isola in caso di conflitto, secondo gli esperti.

Con la Cina che sembra diventare più assertiva nei confronti di Taiwan, come si è visto attraverso ripetute intrusioni di aerei militari cinesi nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan, alcuni legislatori hanno chiesto chiarezza nella politica degli Stati Uniti.

Philip Davidson, quando era a capo del Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti prima di ritirarsi all’inizio di quest’anno, ha anche suggerito la necessità di riconsiderare la politica sull’isola.

“Più di 40 anni di ambiguità strategica… hanno contribuito a mantenere Taiwan nel suo stato attuale. Ma sai, queste cose dovrebbero essere riconsiderate di routine”, ha detto durante un’audizione al Senato a marzo.

Ma il candidato di Biden ad essere l’ambasciatore degli Stati Uniti in Cina, l’ex diplomatico Nicholas Burns, ha detto mercoledì in un’audizione al Senato che è meglio rimanere con la politica che è stata messa in atto per scoraggiare efficacemente l’aggressione dalla Cina attraverso lo stretto di Taiwan.

Ad agosto, Biden sembrava suggerire durante un’intervista televisiva che gli Stati Uniti avrebbero difeso Taiwan in un’invasione. Un alto funzionario dell’amministrazione in quel momento ha anche sottolineato che la politica degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan “non è cambiata”.

Reagendo ai commenti di Biden giovedì, un portavoce della Casa Bianca ha affermato che il presidente “non stava annunciando alcun cambiamento nella nostra politica e non c’è alcun cambiamento nella nostra politica”.

Citando il Taiwan Relations Act, un atto legislativo degli Stati Uniti che regola i legami non ufficiali con Taiwan, il funzionario ha dichiarato in una dichiarazione: “Sosterremo il nostro impegno ai sensi dell’atto, continueremo a sostenere l’autodifesa di Taiwan e continueremo opporsi a qualsiasi modifica unilaterale dello status quo”.